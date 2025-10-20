İBB burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İBB burs sonuçları için heyecan dorukta... Üniversite öğrencileri için eğitim hayatlarında kolaylık sağlayan burs için on binler başvuru yaptı. Şimdi sonuç tarihi merak ediliyor. Bu nedenle de "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gittikçe artıyor.