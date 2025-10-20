İBB burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
İBB burs başvuruları sona erdi. On binlerce kişi başvurularını yaptı sonuç tarihine odaklandı. İBB'nin tarihleri netleştirmemesi nedeniyle aramalar her geçen gün hızlanıyor. Geçen yılki süreci merak edilirken "İBB burs sonuçları ne zaman" sorusuna da yanıt aranıyor.
İBB burs sonuçları için heyecan dorukta... Üniversite öğrencileri için eğitim hayatlarında kolaylık sağlayan burs için on binler başvuru yaptı. Şimdi sonuç tarihi merak ediliyor. Bu nedenle de "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gittikçe artıyor.
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
15 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuç tarihine ilişkin duyuru yapmadı. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.
Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.