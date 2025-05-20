İBB yolsuzluk soruşturmasında kimler gözaltına alındı? İBB yolsuzluk soruşturması gözaltı listesi belli oldu mu?
Bu sabah İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3. operasyon dalgası gerçekleşti. 22 İBB çalışanı gözaltına alındı. Bu flaş gelişme sonrası kimlerin gözaltına alındığı merak edilmeye başlandı. Peki isim listesi belli oldu mu?
19 Mart'ta başlayan İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bugün 3. dalga geldi. Sabah saatlerinde 22 kişiye operasyon gerçekleşti ve gözaltına alındı. Operasyonun ardından sıklıkla "İBB yolsuzluk soruşturmasında kimler gözaltına alındı" sorusu geliyor. İşte ayrıntılar...
İBB yolsuzluk soruşturması isim listesi belli oldu mu?
İBB yolsuzluk soruşturması 3. operasyonda henüz liste belli olmadı. İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte 22 belediye çalışanı gözaltına alındırlar. İsim listesi geçtikçe haberimize ekleyeceğiz.