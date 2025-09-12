İBB yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçları saat kaçta açıklanacak?
KYK yurt sonuçları açıklandı üniversite öğrencilerin gözü şimdi İBB yurt sonuçlarında... Bugün haftanın son günü olması nedeniyle konu epey gündemde... "İBB yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşmış durumda... İBB'nin resmi sitesi ise sürekli kontrol ediliyor.
İBB yurt sonuçları bugünün en önemli konularından biri halinde... KYK yurt sonuçlarının açıklanması nedeniyle İBB yurt sonuçları gündem olmuş durumda... Bu hafta içi sonuçların açıklanması bekleniyordu fakat şu dakika itibarıyla bir duyuru gelmedi. Öğrenciler haber almak için "İBB yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
İBB yurt sonuçları açıklandı mı?
İBB yurt sonuçları hala açıklanmadı. Bugün sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Duyurular için aşağıdaki linke tıklayınız.
İBB Yurtları için asil listeden barınma hakkı kazanan öğrenciler yurt.ibb.istanbul web sitesi üzerinden online olarak kayıt olabilecekler. Online kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler barınma hakkı kazandıkları yurda gelerek kesin kayıt işlemlerini yapabilecekler.