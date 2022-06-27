İBB'nin metrobüs hattında 'Beyaz Yol' çalışmaları başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin metrobüs hattında yapacağı yenileme kapsamındaki çalışması başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) metrobüs hattında yapacağı yenileme kapsamındaki "Beyaz Yol" çalışması başladı.
Gece yarısından sonra İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerinin Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs hattında başlattığı çalışmanın eylül ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.
Uygulama metrobüs hattındaki yedi durak gidiş-dönüş 18 kilometrelik hattı kapsayacak. Asfalt kaplama yol özel reçeteli beton yolla değiştirilecek. Bu değişimle yoldaki dezenformasyonun önüne geçilerek yoldaki bakımların asgari orana düşürülmesi hedefleniyor.
İBB ekipleri uygulamaya Cevizlibağ-Yenibosna hattında saat 00.00 sıralarında başladı.