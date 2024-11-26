İçlerinde yok yok! Yeni taklit ve tağşiş listesi yemekten soğutuyor (25-26 Kasım)
Bakanlık gıdada hile yapan, sütü su katan işletmeleri tek tek ifşalamaya devam ediyor. Bugüne büyük, küçük bir çok işletmenin yer aldığı listelerde pek çok mide bulandıran detay ortaya çıkmıştı. Vatandaşlar sofralarına kadar gelen ürünlerde yapılan usülsüzlük karşısında hayrete düşerken, bakanlık son taklit tağşiş listesi ile yeni sağlıyı tehlikeye atan gıdalar listesini yayımladı. İşte bir kez daha insana yediği içtiği her şeyi sorgulatan o liste...
Bakanlığın 25 kasım tarihli son sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesinde ağız sulandıran etler, kıymalar 'tek tırnaklıya' ait çıktı. Bakanlığın gıda güvenliğini geçemeyen ve at/eşek eti satan işletme ise Adana'dan.
Denetimden geçemeyen bir diğer ürün, kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezi tereyağlar. Terayğ diye satılan ürünler margarin çıkarken kaşar peyniri diye satılan ürünlerin ise mısır nişastasından ibaret olduğu anlaşıldı.
Yine listede kekikle beraber en çok yabancı maddenin tespit edildiği baharat pul biber.
Öte yandan enerji verdiği iddia edilen ginseng içerikli macun karışımları ile yine ginseng içerikli içecek ve çikolatalarda ilaç etken maddesi tespit edildi. Ancak maddedinin ne olduğu belirtilmedi.