İçlerinde yok yok! Yeni taklit ve tağşiş listesi yemekten soğutuyor (25-26 Kasım)

Bakanlığın 25 kasım tarihli son sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesinde ağız sulandıran etler, kıymalar 'tek tırnaklıya' ait çıktı. Bakanlığın gıda güvenliğini geçemeyen ve at/eşek eti satan işletme ise Adana'dan. 1 | 14

Denetimden geçemeyen bir diğer ürün, kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezi tereyağlar. Terayğ diye satılan ürünler margarin çıkarken kaşar peyniri diye satılan ürünlerin ise mısır nişastasından ibaret olduğu anlaşıldı. 2 | 14

Yine listede kekikle beraber en çok yabancı maddenin tespit edildiği baharat pul biber. 3 | 14