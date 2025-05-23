İdari izin nedir, ne demek? İdari izin kimleri kapsıyor? Kimler idari izinli sayılıyor?
Kurban Bayramı tatil süresi uzun zamandır kamuoyunun gündemindeydi. Bugün İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamu çalışanlarının 4 buçuk gün idari izin yapacaklarını belirtti. Bu açıklama sonrası "İdari izin ne demek? İdari izin kimleri kapsıyor?" soruları peş peşe gelmeye başladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatil süresini açıkladı. Başkan Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır." dedi. Bu gelişme sonrası "İdari izin ne demek? İdari izin kimleri kapsıyor" sorusu peş peşe gelmeye başladı.
İdari izin ne demek?
İdari izin, kamu çalışanlarına (devlet memurları ve kamu görevlilerine) belirli durumlarda verilen, çalışmadan izinli sayıldıkları bir izin türüdür. Bu izin, genellikle bakanlıklar, valilikler veya Cumhurbaşkanlığı gibi yetkili makamların kararıyla verilir ve kanuni tatil ya da yıllık izin gibi değildir.
İdari iznin özellikleri:
Ücret kesintisi olmaz.
Yıllık izinden düşülmez.
Belirli bir süre için geçerlidir (örneğin, aşırı hava koşulları, resmi tatil öncesi- sonrası, seçim günleri vb.).
Genellikle öğretmenler, sağlık çalışanları, memurlar gibi kamu görevlileri için uygulanır.
Özel sektör çalışanlarını kapsamaz.