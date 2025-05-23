İdari izin nedir, ne demek? İdari izin kimleri kapsıyor? Kimler idari izinli sayılıyor?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı tatil süresini açıkladı. Başkan Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır." dedi. Bu gelişme sonrası "İdari izin ne demek? İdari izin kimleri kapsıyor" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

İdari izin ne demek?

İdari izin, kamu çalışanlarına (devlet memurları ve kamu görevlilerine) belirli durumlarda verilen, çalışmadan izinli sayıldıkları bir izin türüdür. Bu izin, genellikle bakanlıklar, valilikler veya Cumhurbaşkanlığı gibi yetkili makamların kararıyla verilir ve kanuni tatil ya da yıllık izin gibi değildir.