Ekranı 14 inçten 17 inçe açılan laptop sahne aldı



ThinkBook Project Swan, katlanmak yerine yatay olarak genişleyen ekran yaklaşımıyla IFA 2026’nın en ilginç konseptlerinden biri olarak öne çıktı. Cihazın ekranı 14 inçten 17 inçe açılarak taşınabilirlik ile geniş çalışma alanını aynı kasada buluşturuyor.

Bu yaklaşım, özellikle ofis kullanımı ile medya tüketimini tek cihazda birleştirmek isteyenler için yeni bir yön arayışını gösteriyor. Konsept aşamasında olsa da, rollable ekran teknolojisinin artık gösteriden ürüne yaklaşmaya başladığını ortaya koyuyor.