IFA 2026'nın en sıra dışı 15 teknolojisi
Berlin’de kapılarını açan IFA 2026, bu yıl klasik telefon ve televizyon yarışının ötesine geçti. Güneşle şarj olan laptoplardan cam silen robotlara uzanan 15 ürün, fuarın vitrininde işlev kadar şaşkınlık değerinin de öne çıktığını gösterdi.
Güneşle şarj olan laptop fuarın simgelerinden biri oldu
Lenovo’nun Yoga Solar PC Concept modeli, kapağına yerleştirilen güneş hücreleriyle fuarın en çok konuşulan konseptlerinden biri haline geldi. Cihaz, doğrudan güneş ışığı kadar düşük ışıklı ortamlardan da enerji toplamayı hedefleyerek taşınabilir bilgisayarda şarj alışkanlığını değiştirme iddiası taşıdı.
Bu ürün henüz konsept aşamasında bulunsa da, prize bağımlılığı azaltma fikri fuarın en güçlü vitrin hikâyelerinden birini yarattı. Özellikle dışarıda çalışanlar ve mobil kullanım odaklı tüketiciler açısından dikkat çekici bir yön çizdi.
10 milimetrelik fansız bilgisayar ayrı bir kulvar açtı
Lenovo’nun Project AeroBlade konsepti, geleneksel fan sistemi yerine katı hâl soğutma yaklaşımıyla öne çıktı. Yaklaşık 10 milimetre inceliğe inen cihaz, sessizlik ve taşınabilirliği aynı anda sunma hedefiyle fuarın en sıra dışı dizüstü bilgisayarlarından biri oldu.
Klasik havalandırma yapısının ortadan kalkması, sadece tasarımı değil dayanıklılık ve toz yönetimi gibi alanları da etkileyebilecek bir değişime işaret ediyor. Ürün pazara çıkarsa, ultra ince laptop yarışında yeni bir referans yaratabilir.
Ekranı 14 inçten 17 inçe açılan laptop sahne aldı
ThinkBook Project Swan, katlanmak yerine yatay olarak genişleyen ekran yaklaşımıyla IFA 2026’nın en ilginç konseptlerinden biri olarak öne çıktı. Cihazın ekranı 14 inçten 17 inçe açılarak taşınabilirlik ile geniş çalışma alanını aynı kasada buluşturuyor.
Bu yaklaşım, özellikle ofis kullanımı ile medya tüketimini tek cihazda birleştirmek isteyenler için yeni bir yön arayışını gösteriyor. Konsept aşamasında olsa da, rollable ekran teknolojisinin artık gösteriden ürüne yaklaşmaya başladığını ortaya koyuyor.
Kâğıt gibi görünen monitör dikkat çekti
Acer EP130K, kâğıt benzeri görüntü deneyimi sunan ePaper monitör yaklaşımıyla klasik ekranlardan ayrıştı. Dokunmatik kullanım desteğiyle gelen model, özellikle uzun süreli okuma ve düşük göz yorgunluğu arayan kullanıcıları hedefliyor.
Bu tip ekranlar şimdiye kadar daha sınırlı alanlarda görülüyordu. IFA vitrinine taşınması ise ePaper teknolojisinin masaüstü üretkenlik tarafında daha görünür hale gelmeye başladığını gösterdi.
Üç ekranlı taşınabilir düzen fuarın en pratik iş fikirlerinden biri oldu
Acer PD163Q P3, taşınabilir çoklu ekran kullanımını öne çıkaran modeller arasında yer aldı. Üç ekranlı kurulum fikri, mobil çalışanların otel odasında, fuar sahasında ya da küçük masalarda bile geniş bir çalışma alanı kurabilmesini hedefliyor.
Bu ürün ilk bakışta niş görünebilir, ancak uzaktan çalışma düzeninin kalıcılaşmasıyla daha işlevsel bir yere oturuyor. IFA 2026’da sıra dışılığın yalnızca gösterişli değil, doğrudan kullanım odaklı biçimde de sunulabildiğini gösterdi.
799 gramlık laptop ağırlık yarışını başka seviyeye taşıdı
Acer Swift Blade 14, 799 gramlık ağırlığıyla fuarın en hafif dizüstü bilgisayarlarından biri olarak öne çıktı. Bu sınıfta incelik ve hafiflik yeni değil, ancak 800 gramın altına inen tasarımlar hâlâ pazarda güçlü bir dikkat unsuru yaratıyor.
Taşınabilirlik özellikle iş seyahati ve günlük mobil kullanım tarafında artık performans kadar önemli hale gelmiş durumda. Acer’ın bu modeli, “yanında taşıdığını hissettirmeyen bilgisayar” fikrini daha görünür kıldı.
Çalışma ve oyunu birleştiren el cihazı ilgi topladı
Acer Project DualPlay Mini, elde taşınan oyun cihazı ile üretkenlik aygıtını tek gövdede birleştiren konseptiyle dikkat çekti. 8 inçlik form faktörü, cihazı sadece oyun için değil hafif iş yükleri için de bir alternatif olarak konumlandırıyor.
Bu cihaz, mobil oyun pazarının artık tek başına yeterli görülmediğini gösteriyor. Üreticiler, aynı donanımı hem oyun hem de günlük iş akışına hitap edecek biçimde konumlandırmaya çalışıyor.
Yapay zekâ ajanlarını masaya taşıyan mini iş istasyonu öne çıktı
Acer’ın SFF RTX Spark ve Veriton RI110 AI gibi kompakt sistemleri, yapay zekâ ajanlarını yerelde çalıştırma fikrini doğrudan masaüstüne taşıdı. Küçük kasada yüksek işlem gücü sunan bu cihazlar, buluta gitmeden yerel yapay zekâ iş yüklerini çalıştırma arayışını yansıtıyor.
Bu yaklaşım, özellikle veri gizliliği ve gecikme süreleri açısından önemli bir alan açıyor. IFA 2026’da yapay zekâ yalnızca yazılım tarafında değil, donanım mimarisinde de fuarın ana eksenlerinden biri haline geldi.
1000 Hz monitör hız yarışını yeni eşiğe taşıdı
Acer Predator XB253Q U1, FHD çözünürlükte 1000 Hz yenileme hızı sunan ilk modellerden biri olarak fuarda öne çıktı. Bu seviye, özellikle e-spor ve üst düzey rekabetçi oyun tarafında monitör yarışını bambaşka bir noktaya taşıyor.
Gündelik kullanıcı için abartılı görünse de, üreticiler bu tip ürünlerle marka algısını yukarı taşımayı amaçlıyor. Bu nedenle 1000 Hz, sadece teknik bir veri değil, aynı zamanda güçlü bir vitrin hamlesi anlamına geliyor.
Akıllı e-scooter kısa mesafe ulaşım yarışına katıldı
Predator ES Thunder Pro, Acer’ın şehir içi mikro mobilite tarafındaki iddiasını öne çıkaran ürünlerden biri oldu. E-scooter pazarı artık yeni değil, ancak güvenlik, akıllı kullanım ve şehir içi pratiklik ekseninde hâlâ güçlü bir rekabet alanı yaratıyor.
IFA 2026’da bu ürünün öne çıkması, fuarın yalnızca ev elektroniğiyle sınırlı kalmadığını gösterdi. Teknoloji markaları, ulaşım alanında da ekosistem kurmanın yollarını arıyor.
Kişisel UV baskı cihazı üretimi eve yaklaştırdı
Anker standında öne çıkan eufyMake E1, kişisel UV baskı deneyimini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen cihazlardan biri oldu. Kullanıcıların farklı yüzeylerde kişiselleştirilmiş baskılar alabilmesi, maker ekonomisi ve küçük üretim tarafı açısından dikkat çekici bulundu.
Bu cihaz, masa başı yaratıcılığı donanıma dönüştüren ürünler arasında yer aldı. IFA 2026’da sadece tüketim değil, küçük ölçekli üretim ve kişiselleştirme de fuarın belirgin temalarından biri haline geldi.
Güvenlik kamerası telefoto göze dönüştü
eufy TrackLight Cam S1, aydınlatma sistemi ile güvenlik kamerasını bir araya getiren yapısına telefoto kamera ve otomatik yakınlaştırma özellikleri ekleyerek dikkat çekti. 4K çözünürlük ve daha uzak mesafeyi net izleme kabiliyeti, ev güvenliğinde donanım tarafının nasıl evrildiğini gösterdi.
Akıllı ev ürünleri artık yalnızca bağlı cihaz olmanın ötesine geçiyor. IFA 2026’daki örnekler, güvenlik ürünlerinin giderek daha fazla yapay zekâ ve görüntü işleme odaklı hale geldiğini ortaya koydu.
Cam silen robot daha da küçüldü
ECOVACS’ın WINBOT mini 2 modeli, pencere temizliğini daha küçük ve daha ulaşılabilir bir formda sunma yaklaşımıyla öne çıktı. İncelen gövde yapısı ve köşe temizliğine odaklanan tasarım, ürünü klasik robot süpürgelerden farklı bir alana taşıdı.
Ev içi robotların artık sadece zemine odaklanmadığı net biçimde görülüyor. Cam, duvar ve farklı yüzeyler de artık akıllı temizlik ürünleri için yeni büyüme alanı haline geliyor.
Minik istasyonlu temizlik robotu dikkat çekti
DEEBOT mini 2, küçük gövdesi ve daha kompakt istasyon yapısıyla fuardaki temizlik robotları arasında farklılaştı. Büyük istasyonlu ve yüksek hacimli robotların yanında daha az yer kaplayan çözümler sunması, özellikle küçük evler için yeni bir seçenek yarattı.
Akıllı ev tarafında her ürün daha büyük olmak zorunda değil. IFA 2026, küçülmenin de başlı başına bir teknoloji vaadine dönüşebildiğini gösteren örneklerle dolu bir fuar oldu.
Çim biçen robot bahçe işini başka seviyeye taşıdı
eufy E18 robot çim biçme çözümü, kablo karmaşasını azaltan ve kurulumu kolaylaştıran yaklaşımıyla ilgi çekti. Bahçe bakımını otomatikleştiren ürünler yeni olmasa da, kurulumu basitleştiren çözümler bu pazarın genişlemesi açısından kritik görülüyor.
Ev dışı alanların da akıllı ev ekosistemine dahil edilmesi, markaların yeni gelir alanları aradığını gösteriyor. IFA 2026’da robotlaşmanın yalnızca salonla sınırlı kalmadığı, bahçeye kadar yayıldığı net biçimde görüldü.
Fuarın genel tablosu, tüketici elektroniğinde yarışın artık yalnızca hız ve güç üzerinden kurulmadığını gösteriyor. Şaşırtıcılık, kullanım kolaylığı, enerji verimliliği ve yapay zekâ entegrasyonu, IFA 2026’nın yeni teknoloji dilini belirleyen ana başlıklar arasında yer aldı.