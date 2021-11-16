İki doz yüzde 80'i aştı: İşte il il aşılanma oranları Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta iki doz COVID-19 aşısı olanların oranı yüzde 80'i geçti. Bir doz aşı uygulananların oranı da yüzde 90'ın üzerine çıktı. İki doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75'i aştığı "mavi" il sayısı 47'ye yükseldi.

COVID-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusta, en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80'i geçti. 1 | 9

Sağlık Bakanlığı tarafından 18 yaş ve üstü nüfusun Türkiye genelinde ve 81 ildeki iki doz aşılanma oranları "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşılıyor. Buna göre, ülke genelinde en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80,08'e, bir doz aşı yaptıranların oranı da yüzde 90,01'e ulaştı. İki doz COVID-19 aşısı uygulananların illere göre oranları ise yüzde 55 ila 84 arasında değişti. 2 | 9

Türkiye genelinde, iki doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75'i aştığı "mavi" il sayısı 47'ye yükseldi. Bu illerden 22'sinde iki doz aşılanma oranı yüzde 80'i geçti. 3 | 9