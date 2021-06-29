İkinci doz vurgusu: Toplumun en az yüzde 60'ı aşılanmalı
"Toplumumuzda ikinci doz aşıyla aşılanmada oran yüzde 60'a ulaşıncaya kadar kurallara uymak gerekir." diyen Prof. Dr. Metintaş, "Her şey bizlerin kurallara uymasına ve aşılamada istenilen düzeye gelebilmemizdedir. Bu düzey de toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıdır." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, tıbbın başka hiçbir uygulamasıyla aşıyla korunabilir hastalıklarda elde edilmiş başarının sağlanamayacağını ifade etti.
Sağlık Bakanlığının uyguladığı düzenleme üzerinden aşı sırası gelenlerin hemen aşılanmasının hastalıkla mücadelede çok önemli olduğunu anlatan Metintaş, şunları kaydetti:
"Aşılandıktan sonra da bağışıklık hemen başlamadığından, hastalık da halen toplumda varlığını sürdürdüğü için korunmaya devam edilmesi önemlidir. Aşı olmayı reddetmek ile aşı olma konusunda tereddüttün olması farklı şeylerdir. Aşı tereddüdü, bireylerin aklına aşıyla ilgili gelen sorgulamalardır. Bu soruların her birisine gerçekte verilecek bilimsel cevaplar tatmin edici olur ve tereddüt aşılır. Aşıya ulaşabilmek büyük bir şanstır ve bu şans çok çok iyi değerlendirilmelidir. Toplumumuzda 2 doz aşıyla aşılanmada oran yüzde 60'a ulaşıncaya kadar kurallara uymak gerekir. Vaka sayısı kapanmanın verdiği sonuçtur. Aşılamada istenilen hızla gidilmediğinde vakaların yeniden artacağı kesindir. Tıpkı geçen yılda gördüğümüz gibi."
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili bir öngörüde bulunmanın zor olduğuna dikkati çekerek, "Her şey bizlerin kurallara uymasına ve aşılamada istenilen düzeye gelebilmemizdedir. Bu düzey de toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıdır. Eğer konu edildiği gibi 120 milyon doz aşı yaz aylarında temin edilip, uygulanabilirse, sonbaharda özlediğimiz günler gelebilir." diye konuştu.