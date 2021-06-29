İkinci doz vurgusu: Toplumun en az yüzde 60'ı aşılanmalı

"Aşılandıktan sonra da bağışıklık hemen başlamadığından, hastalık da halen toplumda varlığını sürdürdüğü için korunmaya devam edilmesi önemlidir. Aşı olmayı reddetmek ile aşı olma konusunda tereddüttün olması farklı şeylerdir. Aşı tereddüdü, bireylerin aklına aşıyla ilgili gelen sorgulamalardır. Bu soruların her birisine gerçekte verilecek bilimsel cevaplar tatmin edici olur ve tereddüt aşılır. Aşıya ulaşabilmek büyük bir şanstır ve bu şans çok çok iyi değerlendirilmelidir. Toplumumuzda 2 doz aşıyla aşılanmada oran yüzde 60'a ulaşıncaya kadar kurallara uymak gerekir. Vaka sayısı kapanmanın verdiği sonuçtur. Aşılamada istenilen hızla gidilmediğinde vakaların yeniden artacağı kesindir. Tıpkı geçen yılda gördüğümüz gibi."

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