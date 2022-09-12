İkinci el telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler Sıfır telefon fiyatlarındaki artış tüketiciyi ikinci el alıma yöneltirken, ikinci el telefon alımında IMEI ile ilgili sorgulamalara dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yapılıyor.

Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sıfır telefon piyasası da yükselmiş durumda. Sıfır cep telefonu fiyatlarının yükselmesi ise ikinci el telefonlara ilgiyi artırdı. 1 | 6

Vatandaşın ikinci el telefon alırken dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgi veren esnaf Seyfettin Ballı, 10 yıla aşkın telefon satışı yaptığını belirterek, ikinci el telefon alırken müşteriyle karşılıklı güven duyulması gerektiğini söyledi. 2 | 6

Ballı, “İkinci el telefon aldığımızda mutlaka telefonun kutu, fatura ve aksesuarlarının tam olmasına dikkat ediyoruz. Özellikle IMEI numarasının sorgulamasını yapıyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kendi sisteminden telefonun geçmişini sorguluyoruz. Herhangi kayıp ve çalıntı ihtimali olduğu zaman kesinlikle telefonu almıyoruz. Mümkünse emniyete ‘bu cihaz kayıp’ diye bildirimde bulunuyoruz.” dedi. 3 | 6