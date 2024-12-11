İkinci toplantı 16 Aralık'ta: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? SGK Uzmanı Karakaş'tan net tahmin!
Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı yapıldı, gözler 16 Ocak'ta düzenlenecek ikinci toplantıya çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yeni ücret için net tahminlerini açıklarken, hükümet ve işveren dengelerini göz önüne alarak 2025'te asgari ücretin ne kadar olabileceğine yönelik öngörülerini paylaştı. Karakaş ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete müdahale etme ihtimalini de değerlendirildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı tamamlanırken, milyonlarca çalışan için 2025 yılına ilişkin yeni ücret beklentileri netleşmeye başladı. 2023 yılında açıkladığı tahminin doğru çıkmasıyla dikkat çeken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2025 yılı asgari ücreti için de dikkat çeken tahminlerde bulundu.
Türkiye Gazetesi’nde açıklamalarda bulunan Karakaş, açlık sınırı, enflasyon hedefleri ve işveren maliyetlerini dikkate alarak 22.500 TL civarında bir asgari ücret beklentisinin oluştuğunu belirtti. Karakaş, "2023 yılında da ilan edilmeden çok önce asgari ücret tahminimizi açıklamış ve birebir doğru çıkmıştı. Bu yıl da aynı analiz yöntemiyle net rakamları paylaşıyoruz" dedi.
Açlık sınırı ve enflasyon hedefleri
Karakaş, ekonomik göstergelere dayanarak asgari ücretin en az 22.500 TL seviyesinde olması gerektiğini vurguladı. Karakaş, "Kasım ayında açlık sınırı 20.562 TL olarak açıklandı. Şubat ayına geldiğimizde bu rakam 25 bin TL'yi aşacaktır. Asgari ücretin açlık sınırının altında kalması insan haklarına aykırı bir durum oluşturur" ifadelerini kullandı.
Ayrıca TÜRK-İŞ’in yaptığı araştırmalara göre, bekar bir çalışanın yaşamını sürdürebilmesi için belirlenen ücretin 26.712 TL olduğunu hatırlatan Karakaş, "Asgari ücret, yalnızca gıda değil, barınma, ulaşım ve diğer temel ihtiyaçları da karşılamalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir ücret ancak bu seviyede olur" dedi.