İkinci toplantı 16 Aralık'ta: 2025 asgari ücret ne kadar olacak? SGK Uzmanı Karakaş'tan net tahmin!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı tamamlanırken, milyonlarca çalışan için 2025 yılına ilişkin yeni ücret beklentileri netleşmeye başladı. 2023 yılında açıkladığı tahminin doğru çıkmasıyla dikkat çeken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2025 yılı asgari ücreti için de dikkat çeken tahminlerde bulundu. 1 | 11

Türkiye Gazetesi’nde açıklamalarda bulunan Karakaş, açlık sınırı, enflasyon hedefleri ve işveren maliyetlerini dikkate alarak 22.500 TL civarında bir asgari ücret beklentisinin oluştuğunu belirtti. Karakaş, "2023 yılında da ilan edilmeden çok önce asgari ücret tahminimizi açıklamış ve birebir doğru çıkmıştı. Bu yıl da aynı analiz yöntemiyle net rakamları paylaşıyoruz" dedi. 2 | 11

Açlık sınırı ve enflasyon hedefleri Karakaş, ekonomik göstergelere dayanarak asgari ücretin en az 22.500 TL seviyesinde olması gerektiğini vurguladı. Karakaş, "Kasım ayında açlık sınırı 20.562 TL olarak açıklandı. Şubat ayına geldiğimizde bu rakam 25 bin TL'yi aşacaktır. Asgari ücretin açlık sınırının altında kalması insan haklarına aykırı bir durum oluşturur" ifadelerini kullandı. 3 | 11