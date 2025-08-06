İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Yaz tatili mazerete bağlı il dışı atama osnuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarihi ilan etti fakat saat konusunda bilgilendirme yapmadı. Hal böyle olunca öğretmenler "İl dışı atama sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusuna ağırlık vermeye başladı. İşte detaylar...
Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle öğretmenler yaz tatilinde iller arası tayin başvurusunda bulunuyor. Bu yıl da başvurular 18-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleti. Bugün başvuru yapan öğretmenler için büyük gün... MEB sonuçların bugün açıklancağını takvimde belirtmişti. Şimdi saat belirsizliği nedeniyle "İl dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.
İl dışı atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?
İl dışı atama sonuçları saati hakkında MEB'den duyuru gelmedi. Geçen yıl sonuçlar 11.27'de duyurulmuştu. Bu yıl beklenen olmazken gözler akşam saatlerine çevrilmiş durumda...
Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan
öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 7 Ağustos'ta yapılacak.