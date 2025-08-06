İl dışı atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle öğretmenler yaz tatilinde iller arası tayin başvurusunda bulunuyor. Bu yıl da başvurular 18-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleti. Bugün başvuru yapan öğretmenler için büyük gün... MEB sonuçların bugün açıklancağını takvimde belirtmişti. Şimdi saat belirsizliği nedeniyle "İl dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.

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