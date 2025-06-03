İl dışı atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmen il dışı atama sonuçlarını 3 Haziran Salı günü açıklayacak. Kılavuzda kesin saat yer almasa da, geçtiğimiz yıl sonuçlar saat 11.27’de erişime açılmıştı. Bu nedenle, beklentiler saat 11.00 ile 12.00 aralığında sonuçların ilan edilmesi yönünde. Sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak ve ayrıca MEBBİS ile e-Devlet üzerinden de görüntülenebilecek.

MEBBİS SONUÇ SORGULAMA EKRANI