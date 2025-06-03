İl dışı atama (tayin) MEBBİS sonuç sorgulama ekranı: Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak?
İl dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor. Öğretmenlerin heyecan katsayısı artmış durumda... Milli Eğitim Bakanlığının sonuç saatine ilişkin duyuru yapmaması nedeniyle sıklıkla "İl dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. İşte beklenen saat dilimi...
İl dışı tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. On binlerce öğretmen ekran başında sonuçların erişime açıklamasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi ziyaretçi akınına uğrarken saat konusunda bilgi alınmak isteniyor. Sabırsızlık tavan yaparken yoğun şekilde "İl dışı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.
İl dışı atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmen il dışı atama sonuçlarını 3 Haziran Salı günü açıklayacak. Kılavuzda kesin saat yer almasa da, geçtiğimiz yıl sonuçlar saat 11.27’de erişime açılmıştı. Bu nedenle, beklentiler saat 11.00 ile 12.00 aralığında sonuçların ilan edilmesi yönünde. Sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak ve ayrıca MEBBİS ile e-Devlet üzerinden de görüntülenebilecek.
Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.