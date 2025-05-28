İl dışı tayin (atama) ihtiyaç listesi: Öğretmenlerin il dışı atama kontenjanları açıklandı mı?

İl dışı ihtiyaç listesi, eğitim camiasındaki öğretmen dağılımı ve eksiklikler hakkında büyük önem taşıyor. Öğretmenler, hangi illerde hangi branşlarda öğretmen açığı olduğunu bilmek ve ona göre palan yaparak tayin istiyor. Bugün yoğun şekilde "İl dışı ihtiyaç listesi" araması yapılıyor. İşte detaylar...

İl dışı atama isteyen öğretmenler için ihtiyaç listeleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayımlanıyor. Aşağıdaki linkten il milli eğitim müdürlüklerinin resmi sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen atama işlemlerinin ilan edilen kontenjanlar doğrultusunda, öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, atamalarda öncelik en yüksek hizmet puanına sahip öğretmenlere verilecek.

Hizmet puanlarının eşit olması durumunda ise öğretmenlikteki toplam hizmet süresi dikkate alınacak. Bu sürede de eşitlik varsa, öğretmenliğe başlama tarihi esas alınacak. Tüm kriterlerin eşitliği halinde ise atama bilgisayar kurasıyla belirlenecek.