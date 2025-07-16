İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Öğretmenlerin 2. il içi atama sonuçları bugün açıklanıyor. MEB saate ilişkin duyuru yayımlamazken başvuru yapanların dilinde "İl içi atama sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu yer alıyor. İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi tayin istiyor. Bu yıl başvurular 30 Haziran - 8 Temmuz arasında gerçekleşti ve bugün sonuç günü... On binlerce öğretmen sık sık MEB'in resmi sitesini ziyaret ederken "İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu ağır basıyor.
İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği atama sonuçları bugün açıklanacak. MEB saate ilişkin paylaşım yapmazken geçen yıl sonuçlar saat 20.00'de açıklanmıştı. Bu yıl da gözler akşam saatlerinde olacak.
Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.