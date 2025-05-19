İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 öğretmen il içi tayin sonuç tarihi ve saati belli oldu mu?

Öğretmen il içi tayin sonuçları için heyecan başladı. Milli Eğitim Bakanlığı atama sonuçlarını yarın ilan edecek. Binlerce kişi tarih ve saati öğrenmek için "İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...

1 | 3