İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 öğretmen il içi tayin sonuç tarihi ve saati belli oldu mu?
Binlerce öğretmen il içi tayin için başvurularını yaptı. Sonuçlar 20 Mayıs'ta ilan edilecek. Henüz tarihi bilmeyenler aramalara ağırlık verirken saat de bir hayli araştırılıyor. Peki, öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanır?
Öğretmen il içi tayin sonuçları için heyecan başladı. Milli Eğitim Bakanlığı atama sonuçlarını yarın ilan edecek. Binlerce kişi tarih ve saati öğrenmek için "İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...
İl içi atama sonuçları saat kaçta açıklanıyor?
Öğretmen il içi tayin sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak fakat saat verilmiş değil. Her ilin milli eğitim müdürlüğü sonuçları farklı zaman dilimlerinde ilan ediyor. Bağlı bulunduğunuz il milli eğitim müdürlüğünün sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.
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Atama: 20 Mayıs 2025
Sıranın oluşturulması: 20 Mayıs 2025
Sıranın çalıştırılması ve atama / 1: 18 Haziran 2025
Tebligat ve ilişik kesme / 1: 27 Haziran 2025
Sıranın çalıştırılması ve atama / 2: 11 Ağustos 2025
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