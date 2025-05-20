İl içi tayin sonuçları için bugün on binlerce öğretmen heyecan içerisinde... MEB'in takvimine göre atama sonuçları bugün ilan edilecek. İl il açıklanacak sonuçlar için bilgi almak isteyenler "il içi tayin sonuçları açıklandı mı" sorusuna ağırlık vermiş durumda... 1 | 4

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı il içi yer değişikliği başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamalarına ilişkin esasları açıkladı. Atamalar, 20 Mayıs 2025 tarihinde güncellenmiş öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atamalar sonrasında oluşacak yeni ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yapılacak yer değişikliklerinde, hizmet puanı esas alınacak. Hizmet puanında eşitlik olması durumunda ise öncelik sırasıyla öğretmenlikte daha fazla hizmet süresi olanlara ve öğretmenliğe daha erken başlayanlara verilecek. Tüm bu kriterlerde de eşitlik devam ederse, atama bilgisayar kurası ile belirlenecek. 3 | 4