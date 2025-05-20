İl içi tayin sonuç sorgulama: 2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Liste belli oldu mu?
Öğretmenler il içi tayin sonuçları açıklanıyor. On binlerce öğretmen atama için başvuru yaptı ve MEB'den duyuru bekliyor. Sonuçlar il milli eğitim müdürlükleri tarafından liste şeklinde duyurulacak. Bu nedenle her ilin sonuç duyurusu farklı zaman dilimlerinde oluyor. Peki, il içi tayin sonuçları açıklandı mı?
İl içi tayin sonuçları için bugün on binlerce öğretmen heyecan içerisinde... MEB'in takvimine göre atama sonuçları bugün ilan edilecek. İl il açıklanacak sonuçlar için bilgi almak isteyenler "il içi tayin sonuçları açıklandı mı" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı?
Öğretmen il içi tayin sonuçları bugün açıklanacak fakat saat verilmiş değil. Her ilin milli eğitim müdürlüğü sonuçları farklı zaman dilimlerinde ilan ediyor. Bağlı bulunduğunuz il milli eğitim müdürlüğünün sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı il içi yer değişikliği başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamalarına ilişkin esasları açıkladı. Atamalar, 20 Mayıs 2025 tarihinde güncellenmiş öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atamalar sonrasında oluşacak yeni ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek.
Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yapılacak yer değişikliklerinde, hizmet puanı esas alınacak. Hizmet puanında eşitlik olması durumunda ise öncelik sırasıyla öğretmenlikte daha fazla hizmet süresi olanlara ve öğretmenliğe daha erken başlayanlara verilecek. Tüm bu kriterlerde de eşitlik devam ederse, atama bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Atama: 20 Mayıs 2025
Sıranın oluşturulması: 20 Mayıs 2025
Sıranın çalıştırılması ve atama / 1: 18 Haziran 2025
Tebligat ve ilişik kesme / 1: 27 Haziran 2025
Sıranın çalıştırılması ve atama / 2: 11 Ağustos 2025
Tebligat ve ilişik kesme / 2: 12 Ağustos 2025