Gazeteci Fatih Altayı son köşe yazısında "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" dedi.