İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl?
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı sağlık sorunları ile boğuşuyor. 78 yaşındaki Ortaylı'nın durumunun ciddileştiği öğrenildi. Sevenleri tarihçinin sağlık durumunu araştırıyor. İşte en son gelen bilgi...
Tarihçi, akademisyen ve yazar, Türk Tarih Kurumu şeref üyesi İlber Ortaylı hastanede tedavi görüyor. Milyonların kalbi Ortaylı için atarken yakın dostu Fath Altaylı da sevenlerinden dua ve iyi dilek istedi. Yaşanan gelişmler sonrası "İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl" sorusu sıkça gelmeye başladı.
İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin ailesinden ve tedavi gördüğü hastaneden henüz bir açıklama gelmedi.
Gazeteci Fatih Altayı son köşe yazısında "Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin" dedi.