İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA: Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşti mi?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Son günlerin en çok konuşulan konusu bu... Uzak şehirdeki ailesini, akrabasını, dostunu ziyaret edecekler ya da deniz tatili yapacaklar net bir plan yapabilmek için tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. İşte son durum...

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