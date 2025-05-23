İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA: Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı, birleşti mi?
"Bayram tatili" konusu gündemden düşmüyor. Kamuoyunda büyük bir beklenti var, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması yönünde... Vatandaşlar bayram için son düzlüğe girilirken "Bayram tatili 9 gün oldu mu" sorusunu peş peşe yöneltiyor. Bugün sıcak bir gelişme yaşandı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konu hakkında açıklama yaptı.
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Son günlerin en çok konuşulan konusu bu... Uzak şehirdeki ailesini, akrabasını, dostunu ziyaret edecekler ya da deniz tatili yapacaklar net bir plan yapabilmek için tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. İşte son durum...
Bayram tatili uzatılacak mı?
Kurban Bayramı tatil süreleri hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." dedi.
Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı 2025 bu yıl haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlayacak. Kurban Bayramı tarihleri ise şöyle:
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü (yarım gün tatil)
6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün