İlk evim konut kredisi başladı mı, ne zaman başlıyor? %1.20 konut kredisi başvuruları ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir kampanyayı daha hayata geçirmeyi planlıyor. Yüzde 1.20 faiz oranı ve cazip ödeme koşulu ile milyonları heyecanlandıran kapmayanın başlangıç tarihi sürekli olarak araştırılıyor. Dillerden düşmeyen soru ise "İlk evim konut kredisi başladı mı, ne zaman başlıyor" şeklinde...
Konut sahibi olma hayali kuran milyonlar "İlk evim kredisi" için heyecanla bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hayata geçirmeyi planladığı düşük faizli konut kredisi kampanyası yoğun bir ilgi görürken tarihler gündem olmuş durumda... Haziran ayının 3'te 1'i geride kalırken peş peşe "İlk evim konut kredisi başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.
İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?
Bugün 11 Haziran Perşembe ve ilk evim konut kredisi için bir açıklama yapılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar sürüyor. Şu an bir tarih vermek imkansız. Haziran ayı sona ermeden başvuruların başlaması bekleniyor.
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL