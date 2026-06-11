İlk evim konut kredisi başladı mı, ne zaman başlıyor? %1.20 konut kredisi başvuruları ne zaman?

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

Bugün 11 Haziran Perşembe ve ilk evim konut kredisi için bir açıklama yapılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çalışmalar sürüyor. Şu an bir tarih vermek imkansız. Haziran ayı sona ermeden başvuruların başlaması bekleniyor.