İlk Evim Konut Kredisi başladı mı,? Yüzde 1.20 kredi kampanya başvurusu ne zaman başlıyor?
İlk Evim Konut Kredisi için sabırsız bekleyiş sürüyor. Bu avantajlı kampanyayı kaçırmak istemeyenler sürekli araştırma içerisinde... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi ve sosyal medya hesabı sıkça kontrol ediliyor. Art arda gelen soru "İlk Evim Konut Kedisi ne zaman başlıyor" oluyor.
Ev alma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın gözü "İlk Emim Konut Kredisi"nde… Yüzde 1.20 oran ile uygun ödeme yaparak konut almak isteyenler Bakan Murat Kurum'dan açıklama bekliyor. Konu haftalardır gündemde ve gündemden düşmeyen soru ise "İlk Evim Konut Kedisi ne zaman başlıyor" oluyor.
İlk evim konut kredisi başladı mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakan Murat Kurum 23 Haziran 2026 Salı günü bir açıklama yapmadı. Bu ay içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL