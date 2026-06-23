Ev alma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın gözü "İlk Emim Konut Kredisi"nde… Yüzde 1.20 oran ile uygun ödeme yaparak konut almak isteyenler Bakan Murat Kurum'dan açıklama bekliyor. Konu haftalardır gündemde ve gündemden düşmeyen soru ise "İlk Evim Konut Kedisi ne zaman başlıyor" oluyor.