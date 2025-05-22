Bugün "İnan Kıraç kaçırıldı" iddiası ortalığı karıştırdı. "İş insanı Kıraç'ın kaçırılma videosu" denilen görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. İnan Kıraç'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor. Ülke gündemine bomba gibi düşen bu olay sonrası "İnan Kıraç kaçırıldı mı, kim kaçırdı" soruları sıkça geliyor.

İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiası hakkında bazı spekülasyonlar ortaya atılıyor. İlk bilgiler kaçırıldığı yönündeydi fakat hastaneden gelen açıklamalar Kıraç'ın kaçırımadığını yönünde... Bazı yayın organlarında ise İnan Kıraç'ın kendi isteğiyle şoförü ile birlikte hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; dün öğle saatlerinde Emine Alangoya ile birlikte Kartal'da bulunan Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen İnan Kıraç burada bir sağlık raporu almak için başvuruda bulundu.

Bu hafta içerisinde polislerin İnan Kıraç’ı teslim alıp Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kontrole götürmeleri gerekiyordu. İddiaya göre Emine Alangoya'nın engellemesi sebebiyle bu gerçekleşmemişti.

Polislerle tartışmıştı

Vasi olarak atanan Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin, çiftin Kartal'daki devlet hastanesinde olduğunu öğrenince mahkeme kararının yerine getirilmesi için polis ile birlikte İnan Kıraç'ın bulundugu hastaneye gittiklerinde Emine Alangoya’nın şiddetli itirazıyla karşılaşınca tartışma yaşanmıştı.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nden kaçırdı

Taraflar arasında tartışma büyürken polis olaylara müdahale etti. Günün sonunda İnan Kıraç ve vasileri polis eşliğinde ayrılarak Koç Üniversite Hastanesi’ne götürüldü.

Gün içerisinde Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı otomobile bindirerek hastaneden kaçırdığı iddia edildi. Emine Alangoya yardım edenlerin ise İnan Kıraç'ın şoförü ve yardımcısı olduğu iddia edildi.