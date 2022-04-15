İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı protesto edildi
İngiltere'nin göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı, Londra'da protesto edildi.
İngiltere tarafından açıklanan ve birçok kesimin tepki gösterdiği düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı, başkent Londra'da protesto edildi.
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İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, göçmen ve mülteciler lehine slogan attı.
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Bakanlığı planı durdurmaya çağıran göstericiler, "tehlikeden kaçmak suçsa yasada sorun vardır", "hepimiz biriz" ve "sınırları kaldırın" yazılı dövizler taşıdı.
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