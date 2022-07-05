inşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu Hatay'ın Defne ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında, Roma dönemine ait bir villanın duvar kalıntıları ve geometrik desenli taban mozaiği bulundu. Koruma altına alınan inşaat alanında kurtarma kazıları başlatıldı.

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında, Roma dönemine ait bir villanın duvar kalıntıları ve geometrik desenli taban mozaiği bulundu. 1 | 15

Sümerler Mahallesi'nde Aralık 2021'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 8 katlı bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı esnasında tarihi bir yapıyla karşılaşıldı. 2 | 15

Durumun Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bildirmesi üzerine alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı. 3 | 15