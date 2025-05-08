İOKBS sonuç tarihi belli oldu! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
On binlerce öğrenci İOKBS yani Bursluluk Sınavı'na girdi. Soru ve cevaplar ertesi gün erişime açıldı. Şimdi sonuç tarihi bekleniyor. MEB sonuç tarihini daha önce duyurmuştu. Fakat konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar "Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Bursluluk Sınavı 27 Nisan'da gerçekleşti. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı 28 Nisan'da erişime açıldı. Öğrenciler şimdi sonuçlara odaklanmış durumda ve tarih araştırmasını gün geçtikçe hızlandırıyor. Bu nedenle de "Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu peş peşe geliyor.
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının daha önce duyurduğu İOKBS kılavuzunda sonuç tarihi 30 Mayıs olarak belirtildi.
Burs başlangıcı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilerin burs ödemelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. MEB'e bağlı resmî okullarda eğitim gören ve Bursluluk Sınavı'nı kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursları, kayıt tarihini izleyen ilk Ekim ayı başında ödenmeye başlanacak.