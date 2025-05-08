İOKBS sonuç tarihi belli oldu! Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk Sınavı 27 Nisan'da gerçekleşti. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı 28 Nisan'da erişime açıldı. Öğrenciler şimdi sonuçlara odaklanmış durumda ve tarih araştırmasını gün geçtikçe hızlandırıyor. Bu nedenle de "Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu peş peşe geliyor.

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