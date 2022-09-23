iPhone kuyruğu
Apple, iPhone'nin yeni modellerini Türkiye’de satışa çıkardı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardan telefon almak isteyenler mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı.
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Satışın ilk gününde Apple Store’larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti.
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Yeni model telefon almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı.
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Rezervasyonlarını oluşturan vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı.
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