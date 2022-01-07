İran, ABD üssüne attığı füzeleri sergiledi
İran, Irak'ın Enbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu hava üssüne fırlattığı balistik füze modellerini başkent Tahran'da sergiledi.
İran, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından Bağdat Havalimanı'nda suikaste uğrayan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını almak amacıyla 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca füzeyle vurdu.
Saldırının 2. yılı dolayısıyla ABD üssüne fırlatılan "700 kilometre menzilli Zülfikar Basir, 800 kilometre menzilli Kıyam ve 1000 kilometre menzilli Dezful balistik füzeleri" İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda sergilendi.
Dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a giden Kasım Süleymani'nin konvoyu, 3 Ocak 2020'de sabaha karşı ABD ordusuna ait silahlı insansız hava aracından ateşlenen füzeyle hedef alınmıştı.