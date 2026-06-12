Dondurulmuş varlıklar için somut mekanizma





İran'ın yurtdışında bloke edilmiş varlıklarının serbest bırakılması için net bir süreç öngörülüyor. Tahran, bu konuda üçüncü taraflardan güvenilir garantiler almış durumda. Mutabakatın imzalanmasıyla eş zamanlı olarak varlıkların bir kısmı derhal serbest bırakılacak. Geriye kalan kısım ise 60 günlük müzakere sürecinde aşamalı olarak Tahran'a iletilecek. Ayrıca İran, tazminat konusunu da masaya taşıdı. ABD ve İsrail'in yasadışı saldırıları sonucu oluşan zararların karşılanması gerektiği metinde vurgulanıyor.