İran Mahsa Amini için sokaklarda: Polis ateşiyle 5 ölü daha

İran’ın birçok kentinde kadınlar saçlarını keserek ve başörtülerini yakarak Amini’nin başına gelenleri eleştirirken, yabancı basına konuşan insan hakları gruplarına dayandırılan haberlerde genç kadının memleketi Saqez kentinde gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 5 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Resmi IRNA haber ajansı ise 7 ayrı vilayette görülen gösterilerin ‘sınırlı’ olduğunu ve Amini’nin ölümü için sosyal medyada kullanılan #MahsaAmini etiketi ise Twitter’da yaklaşık 2 milyon kez kullanıldı.