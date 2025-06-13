İran uçuşları iptal mi? İran hava sahası kapandı mı?

İsrail sabah saatlerin İran'ı vurdu. İran'ın en üst düzey komutanları hayatlarını kaybetti. İran, İsrail'e misilleme başlatırken saldırı nedeniyle uçuşların durumu araştırılıyor. İran'dan gelecekler veya gidecekler "İran uçuşları iptal mi" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...

Ajet

AJet, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etme kararı aldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AJet de uçuş güvenliği sorunları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etti.

Şirketin Lübnan seferlerinin de gündüz şartlarında icra edilmesi, Irak üst geçişinde olan Orta Doğu seferlerinin ise ilgili hava sahası kullanılmadan yapılması planlanıyor.