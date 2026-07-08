İran'ın eski lideri Hamaney için Irakta veda töreni düzenlendi
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Irak'ın Necef kentinde veda töreni düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan çok sayıda kişi meydanları doldurdu. Hamaney ve ailesinin cenazeleri, halkın arasında dolaştırılarak kentteki İmam Ali Türbesi'ne getirildi.
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