İşçiler en çok İspanyol kentlerini seviyor
InterNations kendi ülkeleri dışında çalışan işçilerin en çok sevdiği ve sevmediği kentleri belirledi.
15 binden fazla işçinin katıldığı küresel araştırmaya göre, dünyanın büyük metropollerinden bazıları sıralamanın sonlarında yer aldı.
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Yabancı işçiler New York, Tokyo, Paris, Hong Kong ve Londra gibi büyük kentlerde konut bulmakta ve geçimini sağlamakta zorlanırken, İspanyol şehirleri ise iklim, konut ve sağlık hizmetleri gibi kriterlerde en iyiler arasında görüldü.
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İşte işçilerin en memnun olduğu 10 kent:
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1. Valencia (İspanya)
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