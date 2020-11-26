İşçiler en çok İspanyol kentlerini seviyor

Yabancı işçiler New York, Tokyo, Paris, Hong Kong ve Londra gibi büyük kentlerde konut bulmakta ve geçimini sağlamakta zorlanırken, İspanyol şehirleri ise iklim, konut ve sağlık hizmetleri gibi kriterlerde en iyiler arasında görüldü.

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