İskenderun Körfezi'nde tehlikeli konteyner denizden böyle çıkarıldı
İskenderun Körfezi'nde gemiden denize düşen dinamit yüklü konteyner karaya çıkarıldı.
Arsuz Konacık açıklarında 80 metre derinlikte yeri tespit edilen dinamit yüklü konteyneri çıkarmak için ekipler, özel dalgıç kıyafetiyle bölgeye dalış yapıp konteyneri halatlara bağladı.
Vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından konteyner deniz yüzeyine çıkarıldı.
Sahil Güvenlik tarafından alınan önlemlerle konteyner yüzdürülerek İskenderun Limanı'nda güvenli bölgeye çekildi.
İskenderun Körfezi'nde 4 Aralık 2021'de bir gemiden denize dinamit yüklü konteyner düşmüş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bölgeden geçen gemileri uyarmıştı.