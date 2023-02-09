İskenderun Limanı'ndaki yangında son durum: Müdahale sürüyor
İskenderun limanındaki depremin ardından başlayan yangın kontrol altına alındı ancak konteynerler yanmaya devam ediyor ve söndürme işlemleri devam ediyor.
Bir liman kaynağı devrilen konteynerlerin yanmaya devam ettiğini ancak yangının kontrol altında olduğunu ifade ederek, "Konteynerlerin içine su girmediği için söndürmek uzun sürüyor ve yangın devam ediyor. Uygun durumlarda tek tek konteynerleri parçalayarak soğutma ve söndürme işlemi yapılıyor" dedi.
İskenderun körfezinde büyük konteyner gemilerinin yanaşabildiği iki limandan biri olan ve dünyanın başlıca nakliye şirketleri tarafından kullanılan limanda depremin ardından Pazartesi 17.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Deprem nedeniyle konteyner dizilerinin devrilmesi yangına müdahaleyi zorlaştırdı.
Askeri uçağın Salı günü müdahalesinin ardından yangının gücü azaldıktan sonra devrilen konteynerlerin arasında patikalar açıldı ve yangına söndürme uçakları ve gemileriyle de müdahale edildi.