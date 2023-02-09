İskenderun Limanı'ndaki yangında son durum: Müdahale sürüyor

Bir liman kaynağı devrilen konteynerlerin yanmaya devam ettiğini ancak yangının kontrol altında olduğunu ifade ederek, "Konteynerlerin içine su girmediği için söndürmek uzun sürüyor ve yangın devam ediyor. Uygun durumlarda tek tek konteynerleri parçalayarak soğutma ve söndürme işlemi yapılıyor" dedi.

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