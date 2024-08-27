İSKİ 27 Ağustos baraj doluluk oranlarını paylaştı: İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı...
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte barajlardaki doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 27 Ağustos'a ilişkin İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul'da yaz aylarındaki az yağışla kritik seviyelere gerileyen barajların doluluk oranı yüzde 47.94 oldu. Peki, İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum ne?
İstanbul baraj doluluk oranları 27 Ağustos 2024 itibarıyla sorgulanıyor. İstanbul'da artan sıcaklıklar ve su tüketiminin artmasıyla barajlarda kritik seviyeler görüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Peki, İstanbul'daki barajlardaki son durum ne?
İSKİ'nin resmi verilerine göre, 27 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 47.94 olarak ölçüldü.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 62.13 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 15.31 ile Alibey Barajı oldu.
İSKİ verilerine göre, 27 Ağustos baraj doluluk oranları şu şekilde:
• Alibey Barajı yüzde 15.31
• Büyükçekmece Barajı yüzde 47.17
• Darlık Barajı yüzde 52.82
• Elmalı Barajı yüzde 57.24
• Istrancalar Barajı yüzde 26.08
• Kazandere Barajı yüzde 14.88
• Pabuçdere Barajı yüzde 27.74