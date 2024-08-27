İSKİ 27 Ağustos baraj doluluk oranlarını paylaştı: İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı...

İstanbul baraj doluluk oranları 27 Ağustos 2024 itibarıyla sorgulanıyor. İstanbul'da artan sıcaklıklar ve su tüketiminin artmasıyla barajlarda kritik seviyeler görüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. Peki, İstanbul'daki barajlardaki son durum ne?

İSKİ'nin resmi verilerine göre, 27 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 47.94 olarak ölçüldü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 62.13 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 15.31 ile Alibey Barajı oldu.