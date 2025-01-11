İŞKUR açıkladı: 2024'te en fazla istihdamın gerçekleştiği 10 meslek
İŞKUR, 2024 yılında en fazla kişinin işe yerleştirildiği meslekleri açıkladı. Buna göre, en fazla özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve garson istihdam edildi. Geçen sene toplam 1 milyon 453 bin 833 kişi iş başı yaptı. En fazla işe yerleşme İstanbul'da oldu.
İŞKUR açıkladı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamın en fazla olduğu meslekleri açıkladı.
Geçen yıl en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe "imalat" alanında gerçekleştirildi.
1 milyonu aşkın kişi iş başı yaptı
İŞKUR tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere toplam 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi.
Bu kişilerden 45 bini engelli bireylerdi.
İşe yerleşen kişi sayısı, 2023 yılına göre yüzde 17,53 arttı.
En çok açık iş ilanı özel sektörde
2024 yılında işverenler İŞKUR'a toplam 2 milyon 566 bin 31 açık iş ilanı iletti.
Açık iş başvurularının yüzde 99,1'i özel sektörden geldi.
En fazla işe yerleşme İstanbul'da
İŞKUR'un açıkladığı verilere göre, en fazla işe yerleşme, 340 bin 689 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 107 bin 830 kişiyle Ankara, 80 bin 542 kişiyle İzmir, 60 bin 733 kişiyle Bursa ve 58 bin 489 kişiyle Kocaeli izledi.