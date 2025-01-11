İŞKUR açıkladı: 2024'te en fazla istihdamın gerçekleştiği 10 meslek

İŞKUR tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere toplam 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi.

En fazla işe yerleşme İstanbul'da

İŞKUR'un açıkladığı verilere göre, en fazla işe yerleşme, 340 bin 689 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 107 bin 830 kişiyle Ankara, 80 bin 542 kişiyle İzmir, 60 bin 733 kişiyle Bursa ve 58 bin 489 kişiyle Kocaeli izledi.