İŞKUR TYP temizlik görevlisi kura sonuçları: İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvuruları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı il müdürlükleri kura sonuçlarını açıklamaya başladı. Bazı illerde ise henüz sonuçlar ilan edilmedi. Şimdi başvuru yapan adaylar "İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
Her yıl gerçekleşen İŞKUR temizlik görevlisi başvuruları bu yıl 7-11 Ağustos tarihleri arasında alındı. Yüz binler bulundukları illerde başvuruları yaptı şimdi kura çekimi ve sonuçları merak ediliyor. Bazı illerde kuralar çekildi ve sonuçlar açıklandı. Şimdi adaylar konu hakkında detaylı bilgi almak istiyor.
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP kuraları il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleşiyor ve kura sonuçları resmi siteden ilan ediliyor. Bazı illerde kuralar gerçekleşirken bazı illerde ise işlemler devam ediyor. Bulunduğunuz ilin milli eğitim müdürlüğünün resmi sitesiniz kontrol etmeniz gerekiyor.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Kura sonuçlarında ismi çıkan personeller, 1 Eylül 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında göreve başlayacak.