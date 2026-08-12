İspanya güneş tutulması turizmi patlattı: Milyonlar yollara çıktı

86 nüfuslu köye 30 bin ziyaretçi





Turizm patlamasının ölçeğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri Arcos de las Salinas. Yaklaşık 86 kişinin yaşadığı küçük yerleşimin yakınındaki Galactica Gökyüzü Gözlemevi çevresine tutulmayı izlemek için yaklaşık 30 bin ziyaretçinin gitmesi bekleniyor.

Bölgedeki düşük ışık kirliliği ve açık ufuk, burayı tutulma meraklılarının en gözde noktalarından biri haline getirdi. İspanya’nın kırsal bölgelerinde özel izleme alanları hazırlanırken bazı yerleşimlerde sokak aydınlatmaları da gökyüzü gözlemini kolaylaştıracak şekilde düzenleniyor.