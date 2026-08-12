İspanya güneş tutulması turizmi patlattı: Milyonlar yollara çıktı
Bir asrı aşkın sürenin ardından İspanya’yı baştan başa geçecek tam güneş tutulması, dev bir turizm hareketine dönüştü. Kıyılardan iç bölgelere yönelen ziyaretçi akını küçük kentlerde rezervasyonları katlarken milyonlarca euroluk yeni bir ekonomi oluşturuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İspanya’da 12 Ağustos akşamı yaşanacak tam güneş tutulması yalnızca gökyüzünü karartmayacak. Ülkenin alışılmış turizm rotalarını da değiştirecek olağanüstü bir ziyaretçi hareketi başladı.
A Coruna’dan Valencia’ya, Bilbao’dan Zaragoza’ya ve Balear Adaları’na uzanan tutulma hattındaki kırsal bölgeler, otellerden kamp alanlarına kadar büyük bir talep dalgasıyla karşı karşıya.
6 milyon kişi tutulma hattına gidiyor
İspanyol yetkililer, kuzey İspanya ve Balear Adaları boyunca uzanan tutulma hattındaki çoğunlukla kırsal bölgelere 6 milyona kadar ziyaretçinin gitmesini bekliyor.
İspanya açısından tutulmayı özel yapan unsurlardan biri zamanlama. Ay’ın Güneş’i tamamen kapattığı an, gün batımından hemen önce gerçekleşecek. Böylece gökyüzünün birkaç dakika içinde kararmasının ardından güneş kısa süre sonra tamamen ufkun altına inecek.
Küçük kentlerde rezervasyonlar yüzde 383 arttı
Tutulmanın turizm üzerindeki etkisi aylardır görülüyor. Tutulma hattındaki küçük İspanyol kentlerine yönelik uluslararası otel rezervasyonları yıl içinde yüzde 383 arttı. Bazı kırsal bölgelerde rezervasyonların geçen yılın aynı döneminin 10 katına ulaştığı belirtiliyor.
Talep özellikle normal yaz sezonunda İspanya’nın Akdeniz kıyıları kadar ziyaretçi çekmeyen kuzey ve iç kesimlerde yoğunlaşıyor. İspanyol yönetimi de bu hareketi, turistleri aşırı kalabalık sahil bölgelerinden ülkenin daha az ziyaret edilen kesimlerine yönlendirmek için fırsat olarak görüyor.
Bir haftada 362 milyon euro bırakacaklar
Tutulmanın kırsal ekonomiye yansıması yalnızca otel doluluklarıyla sınırlı kalmayacak. Tutulma haftasında pansiyon ve benzeri konaklama tesislerinde kalan ziyaretçilerin yaklaşık 362 milyon euro harcama yapması bekleniyor.
Bu harcamanın yüzde 88’inin yabancı turistlerden gelmesi öngörülüyor. Restoranlardan yerel mağazalara, araç kiralamadan şarap üreticilerine kadar kırsal bölgelerdeki çok sayıda işletme için tutulma yaz sezonunun en büyük ekonomik olaylarından birine dönüşmüş durumda.
86 nüfuslu köye 30 bin ziyaretçi
Turizm patlamasının ölçeğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri Arcos de las Salinas. Yaklaşık 86 kişinin yaşadığı küçük yerleşimin yakınındaki Galactica Gökyüzü Gözlemevi çevresine tutulmayı izlemek için yaklaşık 30 bin ziyaretçinin gitmesi bekleniyor.
Bölgedeki düşük ışık kirliliği ve açık ufuk, burayı tutulma meraklılarının en gözde noktalarından biri haline getirdi. İspanya’nın kırsal bölgelerinde özel izleme alanları hazırlanırken bazı yerleşimlerde sokak aydınlatmaları da gökyüzü gözlemini kolaylaştıracak şekilde düzenleniyor.
Bir asırdan uzun süredir bekleniyordu
12 Ağustos’taki olay, İber Yarımadası’nda bir asrı aşkın süredir görülen ilk tam güneş tutulması olacak.
Tam tutulma İspanya’yı batıdan doğuya geçecek. A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València ve Palma gibi birçok önemli kent tutulma hattının içinde bulunuyor.
İspanya’nın kuzey yarısının büyük bölümünde Güneş tamamen kapanırken, ülkenin güneyinde olay parçalı tutulma olarak izlenebilecek.
A Coruna’da 76 saniye, Burgos’ta 104 saniye
Tutulmanın süresi konuma göre değişecek. A Coruna’da tutulma yerel saatle 19.31’de başlayacak, 20.28’de maksimum seviyeye ulaşacak. Tam karanlık yaklaşık 76 saniye sürecek.
Burgos’ta ise tam tutulmanın yaklaşık 104 saniye sürmesi bekleniyor. Palma’da maksimum tutulma 20.32 civarında gerçekleşecek ancak Güneş o sırada ufka yalnızca birkaç derece uzaklıkta olacak. Bu nedenle açık batı ufkuna sahip bölgeler en avantajlı gözlem noktaları olacak.
Yangın riski için büyük güvenlik operasyonu
Milyonlarca kişinin aynı anda kırsal bölgelere yönelmesi İspanyol makamlarını güvenlik açısından da harekete geçirdi. Tutulma, ülkenin orman yangını riskinin en yüksek olduğu dönemlerden birine denk geliyor. Yetkililer bu nedenle geniş çaplı polis ve kamu güvenliği önlemleri aldı.
Özellikle araçların kırsal yollarda yoğunlaşması, insanların kuru otlaklarda toplanması ve yüksek yaz sıcaklıkları yangın riskini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.
Güneş tutulması yeni turizm modeline dönüşebilir
İspanya’nın hesabı yalnızca 12 Ağustos’taki ziyaretçi akınıyla sınırlı değil. Ülkede 2 Ağustos 2027’de bir başka tam güneş tutulması yaşanacak. Ocak 2028’de ise halkalı güneş tutulması görülecek.
Bu üç gök olayı “İber Güneş Tutulması Üçlüsü” olarak adlandırılıyor. İspanya özellikle düşük ışık kirliliğine sahip kırsal bölgelerini uzun vadede astronomi turizminin yeni merkezlerine dönüştürmeyi hedefliyor. Bu nedenle 12 Ağustos’taki milyonluk ziyaretçi akını, ülkenin kıyı turizmine bağımlılığını azaltacak yeni bir turizm modelinin ilk büyük testi olarak görülüyor.