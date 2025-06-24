İsrail - İran savaşı bitti mi? Ateşkes nedir, ne kadar sürecek?
İsrail - İran savaşının 12. gününde sıcak bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin ateşkes ettiğini belirtti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ateşkes yürürlüğe girmiştir. Lütfen ihlal etmeyin!" dedi. Bu durum sonrası "İsrail - İran savaşı bitti mi" soruları hızlandı. Öte yandan ateşkes ile ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.
Günlerdir süren İsrail- İran savaşında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Füzelerin konuştuğu savaşta bugün saat 07.20 itibarıyla ateşkes kararı alındı. ABD Başkanı Trump da bu kararı doğrularken "Ateşkes yürürlüğe girmiştir. Lütfen ihlal etmeyin!" ifadelerini kullandı. Bu gelişme dünyada büyük bir sevinçle karşılanırken "İsrail - İran savaşı bitti mi", "Ateşkes nedir, ne kadar sürecek" soruları art arda geliyor.
İsrail- İran savaşı bitti mi?
İsrail- İran savaşı henüz bitmiş değil. İki ülke 12 saatlik ateşkes kararı aldı. Bu akşam saat 19.30'da ateşkes sona eriyor. Beklentiler ise ateşkes sonrası iki ülkenin anlaşma sağlayacağı yönünde...
Ateşkes nedir?
Ateşkes, savaşan tarafların çatışmaları geçici veya kalıcı olarak durdurma konusunda anlaşmaya varmasıdır. Genellikle müzakerelerle sağlanır ve barış görüşmelerine zemin hazırlar. Resmî bir belgeyle ilan edilebildiği gibi karşılıklı sözlü mutabakatla da gerçekleşebilir. Ateşkes, savaşın tamamen sona erdiği anlamına gelmez; yalnızca silahlı çatışmaların durdurulmasıdır. Bu süreçte taraflar askerî faaliyetlerini durdurur, sivillerin korunması ve insani yardımın ulaşması kolaylaşır. Ancak ihlaller yaşanabilir. Kalıcı barışın sağlanması için ateşkesten sonra diplomatik adımlar atılması gerekir.