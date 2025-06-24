Günlerdir süren İsrail- İran savaşında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Füzelerin konuştuğu savaşta bugün saat 07.20 itibarıyla ateşkes kararı alındı. ABD Başkanı Trump da bu kararı doğrularken "Ateşkes yürürlüğe girmiştir. Lütfen ihlal etmeyin!" ifadelerini kullandı. Bu gelişme dünyada büyük bir sevinçle karşılanırken "İsrail - İran savaşı bitti mi", "Ateşkes nedir, ne kadar sürecek" soruları art arda geliyor. 1 | 3

İsrail- İran savaşı bitti mi? İsrail- İran savaşı henüz bitmiş değil. İki ülke 12 saatlik ateşkes kararı aldı. Bu akşam saat 19.30'da ateşkes sona eriyor. Beklentiler ise ateşkes sonrası iki ülkenin anlaşma sağlayacağı yönünde... 2 | 3