İsrail, İran'a neden saldırdı? İsrail ve İran neden savaşıyor? Savaş neden çıktı?
İran kanlı bir sabaha uyandı. Amerika'nın daha önce duyurduğu İsrail saldırısı sabah saatlerinde gerçekleşti. En üst düzey askerler yaşamını yitirirken İsrail'in İran'a neden saldırdığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
İsrail, İran'a savaş açtı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami öldürüldü. Onlarca üst düzey asker yaralanırken dünyanın konuştuğu saldırının ayrıntılar merak ediliyor. Sıklıkla "İsrail, İran'a neden saldırdı" sorusu geliyor.
İsrail, İran'a neden saldırdı?
İsrail’in İran’a saldırısının temel nedeni, İran’ın nükleer programını durdurmak amacıyla önleyici bir askeri operasyon düzenlemesidir. İsrail ordusu saldırının, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin “kalbini” hedef alan önleyici, hassas ve kombine bir saldırı olduğunu açıklamıştır. Bu, İsrail’in İran’ın nükleer silah kapasitesi kazanmasını ulusal güvenliğine tehdit olarak görmesinden kaynaklanmaktadır.
Ayrıca saldırı, İran'ın nükleer programına doğrudan katkıda bulunan isimlerin –örneğin Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve nükleer bilim insanları– hedef alınmasıyla, İran'ın askeri ve bilimsel liderliğini zayıflatmayı da amaçlamıştır.