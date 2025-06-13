İsrail, İran'a neden saldırdı? İsrail ve İran neden savaşıyor? Savaş neden çıktı?

İsrail, İran'a savaş açtı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami öldürüldü. Onlarca üst düzey asker yaralanırken dünyanın konuştuğu saldırının ayrıntılar merak ediliyor. Sıklıkla "İsrail, İran'a neden saldırdı" sorusu geliyor. 1 | 3

İsrail, İran'a neden saldırdı? İsrail’in İran’a saldırısının temel nedeni, İran’ın nükleer programını durdurmak amacıyla önleyici bir askeri operasyon düzenlemesidir. İsrail ordusu saldırının, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin “kalbini” hedef alan önleyici, hassas ve kombine bir saldırı olduğunu açıklamıştır. Bu, İsrail’in İran’ın nükleer silah kapasitesi kazanmasını ulusal güvenliğine tehdit olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. 2 | 3