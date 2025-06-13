İsrail saldırıları sonrası İran’da halktan sert mesaj: İntikam çağrısı yükseldi
İran’da cuma namazının ardından halk, İsrail’in saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki namazın ardından İnkılap Meydanı’na yürüyen grup, İsrail’in saldırılarını lanetledi ve intikam çağrısında bulundu.
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İran’da cuma namazının ardından İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.
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Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cuma namazının ardından İnkılap Meydanı’na yürüyen grup, İsrail’in saldırılarını lanetledi.
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Protestoda yetkililerin aynı sertlikte cevap vermeleri de istendi.
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Yürüyüşte sık sık İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıldı.
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