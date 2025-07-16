İsrail, Suriye'yi neden vurdu? Şam neden vuruldu?
İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığının girişine hava saldırısı düzenledi. Dünya bu olayı konuşurken ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Şimdi sıklıkla "İsrail, Suriye'yi neden vurdu" sorusu geliyor.
Orta Doğu'da sular durulmuyor. Son dakika haberinde İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığının girişine hava saldırısı düzenledi. Gelişme dünyada yankılanırken "İsrail, Suriye'yi neden vurdu" sorusu peş peşe gelmeye başladı.
İsrail, Suriye'yi neden vurdu?
Edinilen bilgiye göre İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısının arkasında, bölgede artan güvenlik endişeleri ve İran bağlantılı unsurların varlığı yer alıyor. Özellikle Suriye'nin güneyinde yaşayan Dürzi topluluğuna yönelik gelişmeler, İsrail'in dikkatini çeken kritik bir başlık haline gelmiş durumda.
İsrail ordusunun açıklamasında, “stratejik noktaların hedef alındığı” belirtilirken, bu ifadeyle genellikle İran destekli milislerin bulunduğu askeri tesisler, silah depoları ya da komuta merkezleri kast ediliyor.