İsrail’in İran’a saldırısının ardından Türk vatandaşları yurda dönüyor
İsrail’in İran’a saldırısının ardından bölgede bulunan Türk vatandaşları sınır kapılarından Türkiye’ye dönüş yapıyor.
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İsrail’in İran’a düzenlediği saldırının ardından İran’daki Türk vatandaşları yurda dönüyor.
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İran’da iş ve gezi amacıyla bulunan vatandaşlar, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmaya başladı.
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Saldırıların ardından İran'da resmi tatil olmasına rağmen sürücülerin benzin istasyonlarında kuyruklar oluşması dikkat çekmişti.
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Esendere Sınır Kapısı’nda ise herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.
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