İsrail'in Lid kentinde olağanüstü hal ilan edildi İsrail'in Lid kentinde Yahudi yerleşimcinin öldürdüğü Filistinlinin cenazesinde çıkan olayların büyümesi üzerine şehirde olağanüstü hal ilan edildi. İsrail özel kuvvetleri sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Beytüllahim'de Filistinliler İsrail'i protesto etti işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakıp taş atarak karşılık verdi. 1 | 25

Ben Gurion Havalimanı sivil içişlara kapatıldı Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv ve çevresine roket atışları sonrasında Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm sivil uçuşları askıya aldı. 2 | 25

İsrail yerel basınına göre, İsrail Sivil Havacılık Otoritesi, Gazze'den Tel Aviv'in de içinde bulunduğu Guş Dan bölgesine roket atışlarını göz önünde bulundurarak sivil uçakların Ben Gurion Havalimanı'na iniş ve kalkışını askıya aldı. 3 | 25