İşsizlik maaşı hafta sonu yatar mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
İşsizlik maaşı bekleyenler maaşların ne zaman hesaba yatacağını sorgulamaya başladı. Her ayın 5'inde yatan maaşlar bu ay hafta sonuna geldiği için binlerce kişi "İşsizlik maaşı hafta sonu yatar mı" diye soruyor.
İş akdi feshedilen kişiler her ayın 5'inde işsizlik maaşı alıyor. Temmuz ayında da on binlerce kişi bu haktan yararlanacak. Fakat bu ay maaşlar hafta sonuna geliyor ve bu sebeple maaşların ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Sıklıkla gelen soru "İşsizlik maaşı hafta sonu yatar mı" şeklinde...
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
İŞKUR tarafından her ayın 5’inde düzenli olarak yatırılan işsizlik maaşı ödemeleri, bu ay hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle belirtilen tarihte yapılmayacak.
Temmuz ayında 5 Temmuz’un cumartesi gününe gelmesi nedeniyle işsizlik ödeneği, hafta sonu işlem yapılmaması kuralı gereği 5 Temmuz'da hesaplara yatmayacak. Ödemeler, önümüzdeki hafta başında, yani 8 Temmuz Pazartesi günü hesaplara geçecek.