İşsizlik maaşı hafta sonu yatar mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İş akdi feshedilen kişiler her ayın 5'inde işsizlik maaşı alıyor. Temmuz ayında da on binlerce kişi bu haktan yararlanacak. Fakat bu ay maaşlar hafta sonuna geliyor ve bu sebeple maaşların ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Sıklıkla gelen soru "İşsizlik maaşı hafta sonu yatar mı" şeklinde...

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