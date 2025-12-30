İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut kura takvimi belli oldu mu?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kuralar başladı. Dün Adıyaman kuralar çekildi, bugün de Şırnak ve Hakkari'de kura çekiliyor. Nüfusun en çok olduğu ve başvuruların en çok yapıldığı iller olan İstanbul, Anakara ve İzmir'deki takvim merak ediliyor. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyuru yaptı mı?
Yüzyılın Projesi'nde her gün belirlenen illerde kura çekimi yapılacak. Bugün şanslı iller Şırnak ve Hakkari... Bu hafta İstanbul, Ankara ve İzmir'de kura çekimi yapılmayacak. Peki üç büyük ilde kuralar ne zaman çekilecek?
İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; İstanbul, Ankara, İzmir kura çekim tarihini paylaşmadı. Takvimin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Beklentiler İstanbul, Ankara, İzmir'da kuraların ocak ayının ortasında çekilmesi öngörülüyor.
Kura çekimi, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek. TOKİ'nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.