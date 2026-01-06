İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura takvimi açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul konut projesi kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklği Bakanlığı her hafta TOKİ kura takvimini ilan ediyor. Kuralar Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde devam ediyor. Belirlenen günlerde kura çekimi yapılırken İstanbul, Ankara, İzmir takvimi merak ediliyor. Peki yeni duyuru geldi mi?
Yüzyılın Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor. Yarın Batman ve Iğdır'da kuralar çekilecek. En çok başvuru yapan iller olan İstanbul, Ankara, İzmir'in durumu merak ediliyor. Yüz binlerce kişi "Kura çekimi ne zaman" sorusu her geçen gün artıyor.
İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura takvimi açıklandı mı?
İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi tarihi belli olmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarihleri duyurmadı. Takvimin şubat başı gibi belli olması bekleniyor.
5–11 ocak 2026 kura çekim takvimi
6 ocak – Mardin, Ağrı
7 ocak – Batman, Iğdır
8 ocak – Bitlis, Kars
9 ocak – Muş, Ardahan
10 ocak – Antalya, Bingöl
11 ocak – Artvin, Tunceli