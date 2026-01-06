Yüzyılın Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor. Yarın Batman ve Iğdır'da kuralar çekilecek. En çok başvuru yapan iller olan İstanbul, Ankara, İzmir'in durumu merak ediliyor. Yüz binlerce kişi "Kura çekimi ne zaman" sorusu her geçen gün artıyor.