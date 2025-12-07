İstanbul baraj doluluk oranları 7 Aralık 2025: İstanbul'da barajlar doldu mu, su seviyesi yükseldi mi?

Elmalı Barajı yaklaşık yüzde 50 ile kent genelinde en yüksek seviyeye sahip görünürken, onu yüzde 30 civarındaki Istrancalar Barajı takip ediyor. Ömerli, Darlık, Terkos ve Sazlıdere barajlarında ise oranlar yüzde 15–27 aralığında seyrediyor. Alibeyköy, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının ise yüzde 10’un oldukça altında kaldığı görülüyor.

Ömerli: %12

Darlık: %27

Elmalı: %50

Terkos: %18

Alibey: %10

Büyükçekmece: %17

Sazlıdere: %16

Istrancalar: %30

Kazandere: %2

Pabuçdere: %3