İstanbul baraj doluluk oranları 7 Aralık 2025: İstanbul'da barajlar doldu mu, su seviyesi yükseldi mi?
İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Sağanak yağış sevindirirken barajların doluluk oranı araştırılmaya başlandı. Mega kentte yaşayan vatandaşlar bugünkü verileri öğrenmek için "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" diye soruyor.
İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur baraj doluluk oranının yeniden gündeme getirdi. İstanbul halkı barajların dolup dolmadığını öğrenmeye çalışıyor. Yoğun şeklide "İstanbul baraj doluluk oran nedir" sorusu geliyor. İşte İSKİ'nin paylaştığı 7 Aralık 2025 verileri...
7 Aralık 2025 İSKİ ortalama baraj doluluk oranı
İSKİ, 7 Aralık 2025 tarihine ait verileri açıkladı. Yapılan son bilgilendirmeye göre, kent genelindeki toplam baraj doluluk oranı yüzde 17.12 seviyesine geriledi. Bir önceki gün açıklanan verilerde bu oran yüzde 17.19 olarak kaydedilmişti.
Elmalı Barajı yaklaşık yüzde 50 ile kent genelinde en yüksek seviyeye sahip görünürken, onu yüzde 30 civarındaki Istrancalar Barajı takip ediyor. Ömerli, Darlık, Terkos ve Sazlıdere barajlarında ise oranlar yüzde 15–27 aralığında seyrediyor. Alibeyköy, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının ise yüzde 10’un oldukça altında kaldığı görülüyor.
Ömerli: %12
Darlık: %27
Elmalı: %50
Terkos: %18
Alibey: %10
Büyükçekmece: %17
Sazlıdere: %16
Istrancalar: %30
Kazandere: %2
Pabuçdere: %3