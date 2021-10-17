İstanbul Barosu başkanını seçti
Toplam 7 adayın yarıştığı İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yaşandı. İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden Mehmet Durakoğlu kazandı.
İstanbul Barosunun, 2020’de yapılması gereken ancak COVID-19 salgını sebebiyle ertelenen genel kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Genel kurulda dün faaliyet raporu açıklanırken, gruplar adına da adaylar konuşmalarını yaptı. Toplam 7 adayın yarıştığı İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi.
İstanbul Barosu Başkanlığı için halen başkan olarak görev yapan Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Akın Yazıcıoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Şadi Çarsancaklı, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar yarıştı. Başkanlığı, Mehmet Durakoğlu yeniden kazandı.
Sabah 09.00’da başlayan ve 17.00'ye kadar sürecek oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu.